Soirée Yéyé années 60/70 Salle Jean Moulin Bort-les-Orgues, samedi 10 février 2024.

Soirée Yéyé années 60/70 Salle Jean Moulin Bort-les-Orgues Corrèze

Ca y est la première animation de l’année 2024 est annoncée, nous vous proposons de faire un voyage dans le temps et de retourner dans les années 60/70 en pleine période Yéyé !

C’est toute une soirée repas + spectacle + bal qui vous sera proposée sur la thématique des années Yéyés. Nous avons invité la troupe @Lolipop Spectacles à Bort où vous aurez le plaisir d’applaudir et de faire la fête avec 5 artistes (chanteurs/danseurs) qui vont vous replonger dans les années Yéyés avec leur show Loli’Yéyés.

Un repas concocté par Boucherie des Orgues régalera vos papilles et vous pourrez danser pendant et même après le spectacle qui sera suivi d’un bal jusqu’à minuit.

Alors vite réservez vos places au 06 37 13 98 14 ou 06 37 42 37 71 (nombre de places limité !!), ouverture des portes à 19h30.

Et si vous venez déguisé (c’est mieux pour être dans l’ambiance) le café vous sera même offert. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:30:00

fin : 2024-02-10

Salle Jean Moulin Rue Mermoz

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdf.bort@gmail.com

L’événement Soirée Yéyé années 60/70 Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2024-01-30 par Corrèze Tourisme