### Musique – Emmanuelle Huynh **[àlúnisson(s)](https://www.theatregaronne.com/spectacle/2021-2022/soiree-xxl-in-a-landscape)** _dans le cadre de IN A LANDSCAPE avec le GMEA et Le Vent des Signes_ Pour cette soirée XXL, In a Landscape voit les choses en grand. Au programme, un triple plateau composé de Nina Garcia & Arnaud Rivière (Autoreverse), Violaine Lochu (Meat me) et Alessandro Bosetti (Mask Mirror) Le théâtre Garonne s’associe à In a Landscape, la série de concerts mensuels programmés dans l’auditorium du GMEA (Albi) et au Vent des Signes (Toulouse) – de novembre à avril – qui permet de découvrir des artistes internationaux représentatifs de la vivacité et du pluralisme de la création actuelle. ### ### Programme : **AUTOREVERSE : Nina Garcia & Arnaud Rivière guitare & dispositif électro-acoustique** Attaques sans coupe-bas, ferrailles amplifiées, feedbacks rattrapés, hasards provoqués, mélodies qui s’invitent mais ne restent pas dîner, esquisses rythmiques, matières construites et fêlées, contrepoints à la ligne… **MEAT ME : Violaine Lochu** À partir des mots de Bacon « If you can talk about it, why paint it ? » (« Si vous pouvez en parler, pourquoi le peindre ? » en français), Violaine Lochu propose une performance qui cherche à faire résonner la sensation produite par la peinture de Bacon sur le corps du regardeur. Le travail de Violaine Lochu est une exploration de la voix comme vecteur de rencontre et de métamorphose. **MASK MIRROR : Alessandro Bosetti** Le travail d’Alessandro Bosetti est basé sur la musicalité de la voix, du langage et des langues. Mask Mirror est né d’un rêve au contenu oublié : créer un masque qui n’a rien à faire avec rien. ![]() ### + d’infos [Site Le Vent des Signes](https://www.leventdessignes.fr/class/gmea-in-a-landscape_alessandro-bosetti_violaine-lochu_nina-garcia_arnaud-riviere/) //www.youtube.com/embed/PpYP9nGTHZg ![]() ### Infos pratiques : * Jeudi 14 avril à 19h

Tarifs : 8€ à 5€ (Billetterie au Vent des signes au 05 61 42 10 70)

