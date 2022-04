SOIRÉE WHITE LOIRE – CHÂTEAU DE PIÉGUË Rochefort-sur-Loire Rochefort-sur-Loire Catégories d’évènement: 49190

Rochefort-sur-Loire 49190 Rochefort-sur-Loire EUR 45 Samedi 18 juin dès 19h, le parc enchanteur du Château Piéguë se transforme en un lieu magique, festif et convivial pour… UNE GRANDE SOIREE « SON, VINS & LUMIERES! » Plein de surprises vous attendent:

– DJ

– Des Ateliers culinaires en accord avec nos vins

– Des Projections de lumières sur le château

– Des Activités: piste de danses, jeux, animations diverses

– Une surprise pour la clôture… Le dress code de la soirée: Tout de blanc vêtus!

Pour rappel: consommons local! Des producteurs locaux viendront sur place vous faire goûter les produits du terroir chers à notre coeur.

Des chauffeurs VTC seront à votre disposition devant la gare d’Angers pour vous embarquer vers le château et en repartir en toute sécurité. Pour réserver votre VTC le jour de la soirée White Loire.

*Attention offre limitée à 200 places ! En espérant vous revoir, vous nous manquez !

