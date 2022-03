Soirée west coast swing Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

du vendredi 8 avril au samedi 14 mai à Ecole de danse Mansouri Dijon

Soirée pratique West Coast Swing ——————————– Soirée 100 % west coast swing de 21h30 à 1h30 et ouverte à tous. 21h30 à 22h15 atelier évolutif intermédiaire offert ! A partir de 22h15 Soirée Entrée 8 euros avec boissons sans alcool, gâteaux. ? Suivant demande : Intermèdes Rock Madison, Charleston, Kuduro, Shim Sham… Infos Gobelets…écocup vendredi 8 avril et 13 mai 2022

8 euros

2022-04-08T21:30:00 2022-04-08T23:59:00;2022-04-09T00:00:00 2022-04-09T01:30:00;2022-05-13T21:30:00 2022-05-13T23:59:00;2022-05-14T00:00:00 2022-05-14T01:30:00

