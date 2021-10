Chenôve Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve, Côte-d'Or Soirée west coast swing avec Maëlle et Arnaud Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

Soirée west coast swing avec Maëlle et Arnaud Ecole de danse Mansouri Dijon, 5 février 2022, Chenôve. Soirée west coast swing avec Maëlle et Arnaud

du samedi 5 février 2022 au dimanche 6 février 2022 à Ecole de danse Mansouri Dijon

Soirée West Coast Swing ———————– Soirée 100 % west coast swing de 22h à 2h30 et ouverte à tous. Avec démo de Maëlle et Arnaud Entrée 10 euros avec boissons sans alcool, gâteaux. Le samedi 5 février 2022 (tarif stagiaire 8 euros, sinon 10 euros) Soirée 100 % west coast swing de 22h à 2h30 et ouverte à tous. Avec démo de Maëlle et Arnaud Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T22:00:00 2022-02-05T23:59:00;2022-02-06T00:00:00 2022-02-06T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chenôve, Côte-d'Or Autres Lieu Ecole de danse Mansouri Dijon Adresse 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Ville Chenôve lieuville Ecole de danse Mansouri Dijon Chenôve