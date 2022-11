Soirée « We speak English même mal ! », 16 décembre 2022, .

Soirée « We speak English même mal ! »



2022-12-16 19:00:00 19:00:00 – 2022-12-16 22:00:00 22:00:00

Ambiance anglaise, déguisements bienvenus et on parle anglais comme on peut, sans complexes et on progresse !

Boissons et petite restauration sur place – 2€ l’entrée.

