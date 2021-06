SOIRÉE VOYAGE… du monde entier, au cœur du Palacret ! Saint-Laurent, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Saint-Laurent.

SOIRÉE VOYAGE… du monde entier, au cœur du Palacret ! 2021-07-23 – 2021-07-23

Saint-Laurent Côtes d’Armor Saint-Laurent

MUSIQUES DU MONDE, un chaleureux répertoire proposé par Yann et Ben du ciné SearCus. SPECTACLES du Collectifs Autre Direction.

19h30 – « Le Portraitiste » Marionnettes, musique et machinisme (25mn).

20h45 – « Le Petit Théâtre » – Théâtre, musique et marionnettes (20 mn

CINE PLEIN-AIR

22h – Projection du film documentaire « Ciné SearCus, un rêve collectif » (52mn). En présence de Pauline Le Péculier, la réalisatrice et de deux autres protagonistes du film, Yann et Ben. Tous trois membres d’un équipage joyeusement déjanté d’artistes marins, bricoleurs musiciens et enfants voyageurs. Ces saltimbanques des mers ont quitté la Bretagne en 2015 pour vivre leur rêve commun au fil de l’eau ! Un voyage de plus de trois ans, mêlant cinéma, cirque et rencontres, à travers l’Espagne, le Portugal, les îles Canaries, l’archipel de Madère, le Sénégal, le Cap Vert et les Antilles !

+33 2 96 45 20 60

