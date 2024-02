SOIRÉE VOYAGE AU KIRGHIZSTAN Saint-Étienne-Vallée-Française, vendredi 1 mars 2024.

SOIRÉE VOYAGE AU KIRGHIZSTAN Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Des montagnes, des chèvres et des yourtes… C’est les Cévennes ou le Kirghizstan??

Embarquez avec Gecko Ciocca pour un pays banal et touristique où vous êtes sûrement tous déjà allés…

AU PROGRAMME:

– 16h: Atelier cuisine avec des spécialités Kirgh…

– 16h: Atelier cuisine avec des spécialités Kirghizes

– 19h: Projection du voyage et discussion

– 20h: Repas: Sur réservation (jusqu’au 29 février) et à prix libre: on a fixé un prix « conscient » à 15€, mais c’est selon ce que vous pouvez mettre…

On a hâte de voyager ensemble! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01

Salle polyvalente

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

L’événement SOIRÉE VOYAGE AU KIRGHIZSTAN Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2024-02-26 par 48 OT des Cévennes au mont Lozère