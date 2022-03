Soirée Voyage à vélo Maison du Vélo et des Mobilités Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Nous avons le plaisir de vous annoncer le retour de notre Soirée Voyage à vélo ! Celle-ci aura lieu mercredi 6 avril à partir de 18h à la Maison du Vélo et des Mobilités. Au programme : des témoignages pour des voyages de quelques jours dans la région ou de plusieurs semaines à l’étranger ! Qu’il s’agisse de préparer un voyage à vélo avec bébé ou de chercher l’inspiration pour partir en solo, les témoignages seront variés ! Cette soirée donnera également lieu au vernissage de l’expo photos Partir ici de Timothée Buisson ! Venez découvrir sa vision du vélo à travers ses clichés et la magie qu’il permet de faire naître, même sans partir très loin !

Entrée libre

