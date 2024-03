Soirée « VOIX DE FEMMES, FEMMES DU MONDE » Théâtre Berthelot Montreuil, vendredi 29 mars 2024.

Le vendredi 29 mars 2024

de 20h00 à 23h30

.Public adultes. payant Tarif réduit : 12 EUR

Tarif plein : 15 EUR

Prévente : 10 EUR

Voix sublimes, pulsations voyageuses et harmonies subtilement distillées pour cette double-affiche portée par la chanteuse et femme du vent Luna Silva et la magnétique chanteuse sénégalaise Ma Sané.

Luna Silva & The Wonders

Luna Silva chante dans ses trois langues naturelles : l’anglais direct et si rythmique de sa mère, l’espagnol poétique hérité de son père et le français de son quotidien. Du scintillant cavaquinho et de la mandole aux sonorités profondes, qu’elle vient d’adopter, jaillissent des mélodies taillées dans la toile de ses réves chamarrés, de ses expériences nomades ou dans le vif de ses réactions au monde contemporain. Les arrangements surgissent de l’enthousiasme créatif des Wonders qui l’accompagnent.

Ma Sané

Née à Thiès au Sénégal, Ma Sané a été la chanteuse du fameux et torride groupe sénégalais Waflash qui fusionnait mbalax et bougarabou du Sénégal, afro-beat nigérian et funk USien. Aux manettes de son destin artistique elle développe désormais une carrière solo depuis la France et sort un premier album « MAMA ESSAMAÏ » (La Mère Guerrière), en 2023

Egalement comédienne elle est invitée par l’opéra de Palerme à incarner Bintou Were, l’héroïne de « l’opéra du Sahel » composé par le musicien sénégalais Wasis Diop. Ce « cabaret des flagrants délires » est régulièrement repris au théâtre de la Manufacture de Nancy.

Théâtre Berthelot 6 Rue Marcellin Berthelot 93100

Contact : https://rarestalents.com/festival-rares-talents-2024/ https://www.facebook.com/DesRaresTalents https://www.facebook.com/DesRaresTalents https://www.billetweb.fr/shop.php?event=festival-rares-talents-2024

Affiche : Clément Johner Soirée « VOIX DE FEMMES, FEMMES DU MONDE »