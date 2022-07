Soirée « visite et repas fermier » à la ferme aux escargots Lannecaube Lannecaube Catégories d’évènement: Lannecaube

Soirée « visite et repas fermier » à la ferme aux escargots Lannecaube, 15 juillet 2022, Lannecaube. Soirée « visite et repas fermier » à la ferme aux escargots

1 chemin Soubirou Ferme aux escargots Lannecaube Pyrénées-Atlantiques Ferme aux escargots 1 chemin Soubirou

2022-07-15 18:30:00 – 2022-07-15

Ferme aux escargots 1 chemin Soubirou

Lannecaube

Pyrénées-Atlantiques Lannecaube Visite guidée de la ferme aux escargots. Découverte de la vie d’un escargot avec une visite des parcs à escargots…

Repas fermier avec des escargots cuisinés, du poulet de la ferme Routis-Cabé avec des légumes, du fromage, un dessert, le vin Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh du domaine Dou Bernès est compris ou du jus de fruits et le café. Visite guidée de la ferme aux escargots. Découverte de la vie d’un escargot avec une visite des parcs à escargots…

Repas fermier avec des escargots cuisinés, du poulet de la ferme Routis-Cabé avec des légumes, du fromage, un dessert, le vin Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh du domaine Dou Bernès est compris ou du jus de fruits et le café.

Ferme aux escargots 1 chemin Soubirou Lannecaube

