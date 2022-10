SOIRÉE VINS PRIMEURS Paimbœuf Paimbœuf Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

2022-11-17 17:00:00

Loire-Atlantique Dégustation de vins primeurs : beaujolais et muscadet nouveau fromages et charcuteries également à déguster sur place. Gratuit. Place du Marché Les Flacons Paimbœuf

