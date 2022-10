Soirée Vins Prestiges au château des Bretonnières Erbrée Erbrée Catégories d’évènement: Erbrée

Ille-et-Vilaine

Soirée Vins Prestiges au château des Bretonnières Erbrée, 2 décembre 2022, Erbrée. Soirée Vins Prestiges au château des Bretonnières

Château des Bretonnières Lieu-dit Les Bretonnières Erbrée Ille-et-Vilaine Lieu-dit Les Bretonnières Château des Bretonnières

2022-12-02 20:00:00 – 2022-12-02 22:00:00

Lieu-dit Les Bretonnières Château des Bretonnières

Erbrée

Ille-et-Vilaine Erbrée En décembre, ce sont tous vos sens qui devront être aux aguets. Pour une soirée Vins prestige. Qu’est-ce qu’un grand vin ? Comment en goûter et en comprendre les nuances ? Comment le fabrique-t-on ? Quels sont les pièges du marketing à éviter ? Et comment régaler ses hôtes à Noël, avec des vins tout en rondeur, émaillés de notes surprenantes. Comment naît un grand vin ? Cycle de la vigne et méthode de la vinification. Découverte des bons vins de la cave Les 3B au château des Bretonnières à Erbrée. Les vins sont fournis par les 3B à Vitré et accompagnés des fromages du Mézard et de la charcuterie produite par la Maison Brielle. Tarif : 50€ la soirée, vins, fromages et charcuteries compris theleme.arts@gmail.com +33 6 64 90 32 52 https://www.theleme-arts.com/terre-cuisine-vin Lieu-dit Les Bretonnières Château des Bretonnières Erbrée

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Erbrée, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Erbrée Adresse Erbrée Ille-et-Vilaine Lieu-dit Les Bretonnières Château des Bretonnières Ville Erbrée lieuville Lieu-dit Les Bretonnières Château des Bretonnières Erbrée Departement Ille-et-Vilaine

Erbrée Erbrée Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erbree/

Soirée Vins Prestiges au château des Bretonnières Erbrée 2022-12-02 was last modified: by Soirée Vins Prestiges au château des Bretonnières Erbrée Erbrée 2 décembre 2022 Château des Bretonnières Lieu-dit Les Bretonnières Erbrée Ille-et-Vilaine Erbrée ille-et-vilaine

Erbrée Ille-et-Vilaine