Soirée Vins et Théâtre, au Château de Crouseilles Crouseilles, 28 janvier 2023, Crouseilles Crouseilles.

Soirée Vins et Théâtre, au Château de Crouseilles

Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Route de Madiran Château de Crouseilles

2023-01-28 – 2023-01-28

Route de Madiran Château de Crouseilles

Crouseilles

Pyrénées-Atlantiques

Crouseilles

Les vignerons de Crouseilles et l’Association Spirale vous proposent la traditionnelle soirée théâtre au Château de Crouseilles.

19h : accueil et repas avant la représentation.

21h : la compagnie « Les attracteurs étranges » vous propose la pièce « Ce qu’il en coûte » : « C’est quoi être infirmière ? C’est prendre soin. C’est placer l’humain au centre de la vie. Communiquer. Rassurer les gens. Affronter ses propres peurs. Celles des familles. Ce sont des rapports entre deux personnes qui ne se connaissent pas mais qui vont partager des choses très privées. Des secrets. Ce sont aussi des questionnements éthiques. Avec ce métier on se confronte à la vie, à la mort. On essaie d’apporter du bonheur aux gens.

Suivi à l’issue du spectacle, d’un petit verre de Pacherenc et la galette !

Durée : 6 0 min

Tout public à partir de 13 ans.

Les vignerons de Crouseilles et l’Association Spirale vous proposent la traditionnelle soirée théâtre au Château de Crouseilles.

19h : accueil et repas avant la représentation.

21h : la compagnie « Les attracteurs étranges » vous propose la pièce « Ce qu’il en coûte » : « C’est quoi être infirmière ? C’est prendre soin. C’est placer l’humain au centre de la vie. Communiquer. Rassurer les gens. Affronter ses propres peurs. Celles des familles. Ce sont des rapports entre deux personnes qui ne se connaissent pas mais qui vont partager des choses très privées. Des secrets. Ce sont aussi des questionnements éthiques. Avec ce métier on se confronte à la vie, à la mort. On essaie d’apporter du bonheur aux gens.

Suivi à l’issue du spectacle, d’un petit verre de Pacherenc et la galette !

Durée : 6 0 min

Tout public à partir de 13 ans.

+33 5 59 68 57 14 Cave de Crouseilles

Spirale

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

dernière mise à jour : 2023-01-13 par