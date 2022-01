Soirée Vins et Théâtre, au Château de Crouseilles Crouseilles Crouseilles Catégories d’évènement: Crouseilles

Soirée Vins et Théâtre, au Château de Crouseilles Crouseilles, 29 janvier 2022, Crouseilles. Soirée Vins et Théâtre, au Château de Crouseilles Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

2022-01-29 – 2022-01-29 Route de Madiran Château de Crouseilles

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques Crouseilles 7 7 EUR Olivier de Robert – Mémoires en short

Les vignerons de Crouseilles et l’Association Spirale reviennent pour vous proposer la traditionnelle soirée théâtre au Château de Crouseilles.

Olivier de Robert se définit volontiers comme conteur, mais ses Mémoires en short penchent du côté du one-man-show et de l’humour. Voilà donc le sport comme vous ne l’avez jamais imaginé, tout imbibé de souvenirs d’enfance et de folie d’adulte.

Durée : 70 min

Route de Madiran Château de Crouseilles Crouseilles

