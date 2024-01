Soirée Vins et Théâtre, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles, samedi 10 février 2024.

Soirée Vins et Théâtre, au Château de Crouseilles Route de Madiran Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Les vignerons de Crouseilles et l’Association Spirale vous proposent la traditionnelle soirée théâtre au Château de Crouseilles.

19h accueil et repas avant la représentation.

21h

Suivi à l’issue du spectacle, d’un petit verre de Pacherenc et la galette !

Durée 60 min

Tout public à partir de 13 ans.

Route de Madiran Château de Crouseilles

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@crouseilles.fr

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10



