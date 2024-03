SOIRÉE VINS ET FROMAGES DOMAINE DE LA BAUME Servian, vendredi 22 mars 2024.

SOIRÉE VINS ET FROMAGES DOMAINE DE LA BAUME Servian Hérault

Le Domaine de la Baume a le plaisir de vous convier à une pause gustative et conviviale lors de la 1ère séance Wine Club de l’année. Sortez des sentiers battus et venez découvrir d’étonnants accords Vins et Fromages. Une séance qui bousculera les idées reçues.

La dégustation sera commentée par Cellar_Concept et le Domaine lui-même.

Inscriptions jusqu’au 21/03.

Inscriptions jusqu’au 21/03. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 19:00:00

fin : 2024-03-22

Route de Pézenas

Servian 34290 Hérault Occitanie

