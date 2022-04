SOIRÉE VINOTHÉÂTRE AU DOMAINE DE BOIS MOZÉ Brissac Loire Aubance Brissac Loire Aubance Catégories d’évènement: Brissac-Loire-Aubance

Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire Brissac Loire Aubance Cette soirée vinothéâtre sera agrémentée la dégustation des vins du domaine. Sur place, retrouvez le food truck “Le Camion d’à côté”. Au programme, dégustation théâtrale improvisée de la cie l’oiseau moqueur “La part des Anges”. +33 2 41 57 91 28 Cette soirée vinothéâtre sera agrémentée la dégustation des vins du domaine. Sur place, retrouvez le food truck “Le Camion d’à côté”. Le Bois Mozé Domaine de Bois Mozé Brissac Loire Aubance

