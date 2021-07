Vinsobres Vinsobres Drôme, Vinsobres Soirée Vino’concert 100% Cuba Vinsobres Vinsobres Catégories d’évènement: Drôme

Vinsobres

Soirée Vino'concert 100% Cuba 2021-07-15 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-15 Route de la cave Cave la Vinsobraise

Vinsobres

Vinsobres Drôme EUR 16 16 Soirée Vino’concert avec « Conjunto Saléo ».

Convivialité assurée pour les amateurs de musique et de bons vins.

Assiette repas et concert. boutique.vinsobraise@orange.fr +33 4 75 27 01 20 http://www.la-vinsobraise.com/ dernière mise à jour : 2021-07-04 par

