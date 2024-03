SOIRÉE VINO PLANCHA Cessenon-sur-Orb, vendredi 26 juillet 2024.

SOIRÉE VINO PLANCHA Cessenon-sur-Orb Hérault

Les Vignerons de Cessenon organisent la Soirée Vino Plancha

L’incontournable des soirées de la cave coopérative, avec au programme une ambiance chaleureuse et conviviale, une sélection de nos vins et des partenaires locaux pour la restauration. Tous les ingrédients pour vous faire passer une très bonne soirée.

Visite de la cave sur réservation de 18h à 19h. Places limitées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-26 19:00:00

fin : 2024-07-26 01:00:00

37 avenue de la Gare

Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie

