Châteauneuf-le-Rouge Bouches-du-Rhône

Au programme :

? À partir de 19h : verre de bienvenue, restauration sur place avec le food truck L’Original Truck, et les vins du Château de la Bégude.

? 21h : spectacle d’improvisation de La Troupe-Les Comédiens Imprévisibles avec accompagnement musical.

? A partir de 22h15 : temps d’échanges avec les comédiens.



Restauration et vente de vins/boissons possibles tout au long de la soirée, à régler directement au food truck et/ou au Château de la Bégude.



Il n’est pas possible d’apporter son repas ou ses boissons.

Soirée Vino-Impro avec La Troupe-Les Comédiens Imprévisibles.

Rendez-vous pour une soirée conviviale en plein air, au pied de la Sainte Victoire, au Château de la Bégude à Rousset.

contact@chateaudelabegude.com +33 7 83 23 48 09 http://www.chateaudelabegude.com/

