Soirée vin et théâtre Château de Crouseilles Crouseilles, samedi 10 février 2024.

Cette année, le Château de Crouseilles renouvèle son partenariat avec l’association Spirale à Histoires de Riscle et comme chaque année, leurs propositions de spectacles sont originales, touchantes et… locales !

Pour cette édition, c’est la compagnie Histoire de Chanter, installée à Argelès-Gazost, qui présentera son spectacle Fotomaton , théâtre musical inspiré par l’univers du café-concert et du cinéma des années 30 où l’éclairage donne corps à la scénographie. D’accords en anecdotes et d’anecdotes en quiproquos, la musique dessine le chemin de résilience d’une de femme au parcours gravé de cicatrices. Une succession de tableaux, comme une ode à la force et à l’élan de vie qui réside en chaque femme.

Carole Gantheil : Comédienne, chant

Etienne Farand : Guitare

David Lévy : Guitares, ukulélé, Dobro, Mélodica, Chant, Cajon

Bastien Sallaberry : création lumières

Les vignerons de Crouseilles vous donnent rdv à partir de 17h30 pour un programme alléchant :

17h30 : Visite guidée Terroirs de Madiran , à la découverte du vignoble, de la cave de vinification et des chais d’élevage, où vous aurez l’opportunité de déguster des vins à la barrique accompagnés de notre œnologue.

19h00 : Dîner vigneron, en accord mets vins, autour de la traditionnelle omelette aux cèpes du Relais d’Aydie (Garbure, omelette, salade, fromage, vin café)

21h00 : Représentation du spectacle Fotomaton par Histoire de Chanter

22h00 : Clôture de la soirée avec la dernière galette de l’année, de la Maison Wozniak, associée à l’un de nos délicieux Pacherenc du Vic-Bilh.

Soirée complète : 32€/personne

Représentation seule : 14€/personne

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Château de Crouseilles CROUSEILLES

Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@crouseilles.fr

