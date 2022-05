Soirée Vin et Harpe au Château Jouvente Illats, 20 août 2022, Illats.

Soirée Vin et Harpe au Château Jouvente Illats

2022-08-20 – 2022-08-20

Illats 33720

Le 20 août aura lieu notre deuxième édition de nos dégustations musicales et de nos accords Vins et Musique.

Après le violoniste Yun-Peng Zhao en mars dernier à Paris, c’est au tour du duo “Ensemble Traversées”, composée de la harpiste Maïa Darmé et de la flutiste Myriam Darmé, de nous proposer un voyage sensoriel au Château Jouvente.

A cette occasion, le public pourra échanger avec le vigneron et les musiciens, et aura le privilège d’associer les vins de Château Jouvente avec des morceaux aux univers musicaux variés, de la musique traditionnelle aux chefs d’œuvre classique.

Château Jouvente

Illats

