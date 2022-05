SOIRÉE VIN ET GUITARE Maraussan Maraussan Catégories d’évènement: Hérault

Maraussan Hérault Maraussan L’association Le Lien Maraussanais , en partenariat avec les Vignerons du Pays d’Ensérune, vous propose une grande soirée conviviale le samedi 14 mai.

Le thème : Vin et Guitare

Le lieu : La Cave coopérative historique de Maraussan

Nous vous proposons de venir partager, autour d’un verre de vin et d’une restauration simple mais chaleureuse, un moment de détente accompagné d’une musique de qualité.

Pensez à réserver votre table au 0621115424

