Soirée Vin et Food Truck Dad’s Grill Domaine du Collet Vert Pertuis, vendredi 12 juillet 2024.

Réservation très fortement recommandée.

La soirée se passe au Domaine du Collet Vert à partir de 19h. Il y aura sur place votre nom sur une table.Vous pourrez passer commande au food truck Dad’sGrill ( viande grillée style cuisse de poulet, cotte de boeuf, saucisses …) puis au bar pour du vin du domaine ou boisson non alcoolisée. Tout cela sera accompagné de musique et d’une piste de danse. Le règlement se fais aupres du food truck pour le repas et auprès du bar pour les boissons.

Entrée gratuite. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12 19:00:00

fin : 2024-07-12 23:00:00

Domaine du Collet Vert 3120 B route de la bonde

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur barneoud.jerome@laposte.net

