SOIRÉE VIN ET CHOCOLAT CAVEAU LA DOMITIENNE Sauvian, vendredi 26 avril 2024.

SOIRÉE VIN ET CHOCOLAT CAVEAU LA DOMITIENNE Sauvian Hérault

Venez vivre un nouvel évènement inoubliable au Domaine La Domitienne sur le thème Vins et Chocolat !

Plongez dans une ambiance festive et gourmande avec une fontaine à chocolat accompagnée des vins du Domaine.

Côté ambiance, vous pourrez danser jusqu’au bout de la nuit grâce à un groupe en live.

Pour combler vos papilles, des plateaux de tapas seront disponibles pour une pause bien méritée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:30:00

fin : 2024-04-26

Route de Béziers

Sauvian 34410 Hérault Occitanie

