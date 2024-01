SOIRÉE VIGNES & VINS Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine, vendredi 26 janvier 2024.

SOIRÉE VIGNES & VINS Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 21:00:00

Une soirée sous le signe du vin à Vignes en Selle avec dégustation et accord à quelques kilomètres de Clisson.

Alors voilà :

– on s’appelle Vignes en Selle

– on est dans le vignoble de Nantes

– on propose des « balades à cheval oeno »…

mais… on n’est pas TOUS obligés d’aimer le cheval (quoi que !)

Le vendredi 26 janvier aura lieu la première soirée « Vignes et Vins ». Et il y en aura une par mois.

2 heures pour apprendre à déguster, choisir ses vins, les accorder avec les bons plats, le tout dans la joie et la bonne humeur, sans prise de tête ! De 19h à 21h, vous serez 6 à pouvoir profiter de cette soirée avec Cédric.

Soirée sur réservation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

EUR.

Saint-Crespin-sur-Moine La Bottière

Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire vignesenselle@outlook.fr



