SOIRÉE VIGNERONNE

SOIRÉE VIGNERONNE, 4 juin 2022, . SOIRÉE VIGNERONNE

2022-06-04 – 2022-06-04 Soirées Vigneronnes au Restaurant Le Vernazobre à Saint-Chinian

Venez passer un moment convivial et chaleureux avec un vigneron qui vous fera découvrir ses vins Samedi 04 juin : avec le Domaine de Saint-Cels

Samedi 23 juillet : avec la Cave de Saint-Chinian

Samedi 13 août : avec le Clos Bagatelle

Samedi 17 septembre: à définir Soirées Vigneronnes au Restaurant Le Vernazobre à Saint-Chinian +33 4 48 08 45 70 Soirées Vigneronnes au Restaurant Le Vernazobre à Saint-Chinian

Venez passer un moment convivial et chaleureux avec un vigneron qui vous fera découvrir ses vins Samedi 04 juin : avec le Domaine de Saint-Cels

Samedi 23 juillet : avec la Cave de Saint-Chinian

Samedi 13 août : avec le Clos Bagatelle

Samedi 17 septembre: à définir dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville