SOIRÉE VIDÉO : VIENNE, BUDAPEST, HONGIE, CRACOVIE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

SOIRÉE VIDÉO : VIENNE, BUDAPEST, HONGIE, CRACOVIE Saint-Brevin-les-Pins, 25 janvier 2023, Saint-Brevin-les-Pins . SOIRÉE VIDÉO : VIENNE, BUDAPEST, HONGIE, CRACOVIE 108 avenue du Maréchal Joffre Salle Boby-Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Salle Boby-Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre

2023-01-25 – 2023-01-25

Salle Boby-Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique Soirée vidéo : « Vienne-Budapest-Hongrie-Cracovie » Un film de Bernard Plisson. abcvideophoto@gmail.com http://abcvideophoto.blogspot.fr/ Salle Boby-Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Salle Boby-Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Salle Boby-Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

SOIRÉE VIDÉO : VIENNE, BUDAPEST, HONGIE, CRACOVIE Saint-Brevin-les-Pins 2023-01-25 was last modified: by SOIRÉE VIDÉO : VIENNE, BUDAPEST, HONGIE, CRACOVIE Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 25 janvier 2023 108 avenue du Maréchal Joffre Salle Boby-Lapointe Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique