SOIRÉE VIDÉO : VENISE
2023-02-08
Salle Boby-Lapointe
108 avenue du Maréchal Joffre
Saint-Brevin-les-Pins
Loire-Atlantique

2023-02-08 – 2023-02-08

Salle Boby-Lapointe 108 avenue du Maréchal Joffre

Loire-Atlantique Soirée vidéo : Balade à Venise, Venezia, au fil de l’eau, Venise et Venise Un film de Jean-Pierre Fontaine.

Balade à Venise nous fait découvrir Venise côté terre, son ambiance, ses ruelles, ses petits ponts, ses églises, ses monuments et « l’aqua alta ».

Venezia au fil de l’eau nous emmène visiter le Grand Canal, les îles de Burano, Torcello, et Murano.

Venise et Venise,un montage de Willy Vitter, nous plonge dans le carnaval et ses coulisses.

