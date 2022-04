SOIRÉE VIDÉO : LE PÈRE GRATOUILLE – LA GARENNE LÉMOT, MADRID…

SOIRÉE VIDÉO : LE PÈRE GRATOUILLE – LA GARENNE LÉMOT, MADRID…, 20 juin 2022, . SOIRÉE VIDÉO : LE PÈRE GRATOUILLE – LA GARENNE LÉMOT, MADRID…

2022-06-20 20:30:00 – 2022-06-20 Soirée vidéo : Le Père la Gratouille, La Garenne Lémot, Un rêve d’artiste ; Madrid/Tolède

Nous allons découvrir les points forts de Madrid et Tolède : places, palais, cathédrales, églises baroques, parcs…

En complément :

– la visite de la Garenne Lemot à côté de Clisson le rêve italien de François Lemot.

– la rencontre du père La Gratouille dans le parc de la Vanoise, un diaporama de Jean Prissette.

Films proposés par Jean Pierre Fontaine. abcvideophoto@gmail.com http://abcvideophoto.blogspot.fr/ Soirée vidéo : Le Père la Gratouille, La Garenne Lémot, Un rêve d’artiste ; Madrid/Tolède

Nous allons découvrir les points forts de Madrid et Tolède : places, palais, cathédrales, églises baroques, parcs…

En complément :

– la visite de la Garenne Lemot à côté de Clisson le rêve italien de François Lemot.

– la rencontre du père La Gratouille dans le parc de la Vanoise, un diaporama de Jean Prissette.

Films proposés par Jean Pierre Fontaine. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville