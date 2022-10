Soirée verticale de vin jaune Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura 8 EUR Nous organiserons une soirée mettant à l’honneur notre Vin Jaune le 27 Octobre 2022 en association avec le restaurant Le Bistronôme à Arbois.

Un moment exclusif qui vous permettra de savourer différents millésimes de vin jaune sublimés par des mets soigneusement concoctés par Lisa et Jérôme. Nous débuterons notre voyage par une visite de notre cave d’élevage du XIVe siècle, véritable ode au temps, pour éveiller vos sens…

La suite de ce dîner à découvrir très prochainement. Prix : 100€/personne Cet événement est sur réservation uniquement. caveau@domainerolet.com +33 3 84 66 08 89 Domaine Rolet Chemin de Montesserin Arbois

