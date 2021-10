Cadillac Cadillac Cadillac, Gironde Soirée Verte au Cinéma Lux de Cadillac Cadillac Cadillac Catégories d’évènement: Cadillac

Cadillac Gironde Cadillac EUR 5 Le cinéma Lux et la mairie de Cadillac s’accordent pour vous offrir une soirée “retour aux sources et biodiversité”.

Projection du film “Douce France” avec l’association Terre de liens

Le film sera suivi d’un débat ainsi que d’un pot dans le hall du cinéma Amina, Jennyfer et Sami s’interrogent sur les effets de la construction d’un parc à thème sur les terres agricoles environnantes. Un film documentaire retraçant leur enquête d’adolescent et ouvrant la voie sur un débat très actuel. Le cinéma Lux et la mairie de Cadillac s’accordent pour vous offrir une soirée “retour aux sources et biodiversité”.

