Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs 76190, Sainte-Marie-des-Champs Soirée vernissage et concert Sainte-Marie-des-Champs Sainte-Marie-des-Champs Catégories d’évènement: 76190

Sainte-Marie-des-Champs

Soirée vernissage et concert Sainte-Marie-des-Champs, 19 novembre 2021, Sainte-Marie-des-Champs. Soirée vernissage et concert Sainte-Marie-des-Champs

2021-11-19 – 2021-11-19

Sainte-Marie-des-Champs 76190 Vernissage de l’exposition de Patrick Paton, suivi d’un dîner autour du concert jazz du Duo Zgac. Vernissage de l’exposition de Patrick Paton, suivi d’un dîner autour du concert jazz du Duo Zgac. +33 2 35 95 47 75 Vernissage de l’exposition de Patrick Paton, suivi d’un dîner autour du concert jazz du Duo Zgac. Sainte-Marie-des-Champs

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 76190, Sainte-Marie-des-Champs Autres Lieu Sainte-Marie-des-Champs Adresse Ville Sainte-Marie-des-Champs lieuville Sainte-Marie-des-Champs