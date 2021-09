Soirée vernissage Centre Culturel Irlandais, 17 septembre 2021, Paris.

Soirée vernissage

Centre Culturel Irlandais, le vendredi 17 septembre à 18:30

Cette année encore, le CCI a le plaisir de s’associer à Culture Night, événement annuel qui célèbre les arts en Irlande. Une formidable occasion de conjuguer le vernissage de nos deux nouvelles expositions – _Mise en scène_ de Cecilia Danell et Eamon O’Kane, et Trouver la source : trésors de la musique sacrée de la Gaule à Solesmes – avec deux mini-concerts – musique ancienne par Catherine Sergent et Carolina Magalhaes (ensemble Cantoral, University of Limerick) à 19h30 dans la Chapelle, et électro-pop par le trio A Lilac Decline à 20h dans la cour. Une nouvelle chance également de participer au Live Drawing Project, un voyage interactif en temps réel qui rapprochera tout au long de la soirée l’Irlande et la France. En effet, que vous soyez à Paris, à Dublin ou ailleurs, dessinez en utilisant votre smartphone ou tablette comme carnet de croquis. Vos créations apparaîtront alors en direct sur internet et sur le mur de notre salle de conférence ! En partenariat avec l’Ambassade de France en Irlande. Participez ici (ouverture de la plateforme dès 17h) : [[https://thelivedrawingproject.com](https://thelivedrawingproject.com)](https://thelivedrawingproject.com). **Programme de la soirée :** **17h30** Cecilia Danell et Eamon O’Kane s’entretiendront avec la journaliste Sophie Sassi-Gorman dans le cadre de leur exposition [_Mise en scène_](https://www.centreculturelirlandais.com/agenda/mise-en-scene) – Conversation en présentiel, [réservation recommandée](https://www.weezevent.com/conversation-entre-cecilia-danell-eamon-o-kane-et-sophie-sassi-gorman) **18h30** _ Vernissage de l’exposition _Mise en scène_ de Cecilia Danell et Eamon O’Kane _ Vernissage de l’exposition patrimoniale [_Trouver la source : trésors de la musique sacrée de la Gaule à Solesmes_](https://www.centreculturelirlandais.com/agenda/exposition-patrimoniale) _ The Live Drawing Project, installation interactive présentée en association avec l’Ambassade de France à Dublin dans le cadre de Culture Night 2021 **19h30** Chapelle : mini-concert de musique ancienne par Catherine Sergent et Carolina Magalhaes (ensemble Cantoral, University of Limerick) **20h** Cour : concert electro-pop de A Lilac Decline

Entrée libre – Le CCI vous accueille dans le cadre des consignes sanitaires.

Ce vernissage sera l’occasion de découvrir le travail de Cecilia Danell et Eamon O’Kane, ainsi que notre exposition patrimoniale, dans une ambiance conviviale !

