Soirée Vaudeville ESPACE 44, 16 mars 2023, LYON.

Soirée Vaudeville ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 19:30 (2023-03-14 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

La compagnie La Raconterie vous présente sa soirée Vaudeville ! Au programme, l’adaptation de deux pièces courtes de Georges Feydeau : «Un bain de ménage» et «Feu la mère de Madame ». Pendant cette soirée où rien ne va se passer comme prévu, nous suivrons les folles aventures de Lucien et sa femme Yvonne, accompagnés de leur femme de chambre Annette. Entre un bain qui pose problème et une nouvelle macabre, pas le temps pour le repos ! Soirée Vaudeville

ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhône

