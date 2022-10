Soirée Vauban au Château de Bazoches Bazoches, 22 octobre 2022, Bazoches.

Soirée Vauban au Château de Bazoches

Chateau de Bazoches Pavé du Maréchal Bazoches Nivre

2022-10-22

Pavé du Maréchal Chateau de Bazoches

Bazoches

Nivre

Dans le cadre de l’opération nationale « la nuit des châteaux », le château de Bazoches a invité le relais Vauban afin de faire vivre une expérience inédite à ses visiteurs…visité guidée du château & dîner aux chandelles dans la prestigieuse grande galerie, lieu de travail intense du Maréchal…

Il s’agit de la 4ème édition, des centaines de châteaux ouvrent leurs portes, pour une expérience nocturne hors du commun. La grande galerie du château où Vauban a réalisé les études et les plans de plus de 300 ouvrages et places fortes et qu’il élabora les méthodes d’attaques et de défenses des fortifications qui firent de lui un maître incontesté de la stratégie des sièges et de l’architecture militaire. C’est là aussi que furent méditées et rédigées sur une foule de sujets qu’il appelait avec humour ses « oisivetés ».

???Evènement ! Le Château de Bazoches invite le Relais Vauban pour vous proposer une soirée exceptionnelle le Samedi 22 Octobre 2022 !

Rendez-vous à 20h pour une visite guidée commentée du château puis dîner servi dans la Grande Galerie du Château.

Le Menu !

La Coupe Vauban et ses gougères truffées

Feuilleté au foie gras, œuf parfait nappé au coulis Meurette

Les mets du Marquis au choix :

Suprême de pintade rôti sauce chasseur

Ou Pêche de rivière crème homardine

Les gourmandises du Maréchal Poire pochée au vin, croqu’en bouche vanillée coulis chocolaté

2 verres de vin régionaux

?Places limitées à 70 couverts -Règlement à la réservation par chèque ou espèce – 09.80.61.14.60

Le Relais Vauban

Pavé du Maréchal Chateau de Bazoches Bazoches

