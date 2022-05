Soirée variétés et musette avec Florence Pariot

Soirée variétés et musette avec Florence Pariot, 13 juillet 2022, . Soirée variétés et musette avec Florence Pariot

2022-07-13 19:30:00 – 2022-07-13 Le Restaurant “Les Prés dans le Plat” vous propose une soirée musette avec Florence Pariot. Sur réservation Le Restaurant “Les Prés dans le Plat” vous propose une soirée musette avec Florence Pariot. Sur réservation ©pixabay dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville