Guadeloupe

Ecomusée de Marie-Galante, Habitation Murat, le samedi 14 mai à 19:00

L'Ecomusée de Marie-Galante recevra Max RIPPON, poète marie-galantais, pour une soirée « Vagabondage ». A travers son ouvrage « Le dernier matin » et la présentation d'objets de sa collection personnelle, Max RIPPON évoquera la mémoire des lieux et des objets qui ont marqué sa vie. A cette occasion l'Ecomusée présentera, sous forme d'exposition, la collection d'objets du quotidien réalisée au fil du temps par Max RIPPON.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

