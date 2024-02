Soirée unique autour de l’Accordéon Theatre de la Tête Noire Saran, jeudi 22 février 2024.

Soirée unique autour de l’Accordéon Le Théâtre municipal accueille une soirée unique autour de l’accordéon, avec 2 concerts exceptionnels. Jeudi 22 février, 20h00 Theatre de la Tête Noire Tarifs Saranais : 7,40€ et 3,60€ – Tarifs non saranais : 11,80€ et 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T20:00:00+01:00 – 2024-02-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T20:00:00+01:00 – 2024-02-22T22:00:00+01:00

Au café du canal,

proposera un moment plein de souffle en toute simplicité. Une accordéoniste, un chanteur. Pour un répertoire entre compos et rétro. Des chansons sur le fil, entre voltirge et danseurs. Entre pudeur et élans.

Koloroï,

vous embarque, du Brésil à Madagascar et du Mexique aux Balkans, dans un voyage festif et chamarré, tantôt chantant, tantôt dansant. Une véritable guinguette nomade où, tout comme les distances, vous ne verrez pas passer le temps !

Theatre de la Tête Noire 144 Ancienne Route de Chartres, 45770 Saran Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire

Accordéon Concert