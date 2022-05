Soirée Ukraine aux Enfants du Paradis Chartres, 23 mai 2022, Chartres.

L’AERéSP28 et Amnesty International Chartres organisent une séance du film d’Élie Grappe Olga aux Enfants du Paradis, le lundi 23 mai à 20h00. Ce film raconte la préparation d’une jeune gymnaste ukrainienne pour les Championnats d’Europe de 2013 alors que la révolution de la place Maïdan à Kiev pénètre dans sa vie et va tout bousculer. Débat après la projection avec Catherine Groussef, historienne spécialiste des migrations au CNRS et à l’EHESS . Prévente : http://enfantsparadis.cineparadis.fr/FR/9/cinema-les-enfants-du-paradis-chartres.html

Lundi 23 mai à 20h00 au Cinéma Les Enfants du Paradis à Chartres : Soirée Ukraine.

contact28@cineparadis.fr +33 2 37 88 19 30

