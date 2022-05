Soirée Ukraine à Grand-Vabre Conques-en-Rouergue, 7 mai 2022, Conques-en-Rouergue.

Soirée Ukraine à Grand-Vabre Grand-Vabre Conques-en-Rouergue

2022-05-07 – 2022-05-07

Grand-Vabre Aveyron Conques-en-Rouergue

15 EUR Le collectif Grand-Vabre Solidarité Ukraine et les familles Ukrainiennes réfugiées à Grand-Vabre (11 personnes à ce jour) vous invitent à une soirée de partage culturel et culinaire, le samedi 7 mai, à la salle des fêtes de Grand-Vabre.

Dès 18h aura lieu un échange culturel, et à partir de 19h30 un repas à base de spécialités ukrainiennes vous sera proposé au prix de 15€ par personne.

Cette animation permettra d’apporter un soutien moral et financier à ces familles.

L’intégralité des bénéfices réalisés lors de cette soirée leur sera reversée et une urne de collecte de fonds sera à votre disposition.

Pour le repas, merci de vous inscrire jusqu’au lundi 2 mai, en appelant au 06.89.62.23.11 (le nombre de places est limité).

Le collectif vous remercie par avance pour votre participation à cet élan de solidarité.

Soirée de soutien aux familles ukrainiennes réfugiées à Grand-Vabre le samedi 7 mai 2022 à 18h à la salle des fêtes de Grand-Vabre.

