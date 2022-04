SOIREE UKRAINE

SOIREE UKRAINE, 26 avril 2022, . SOIREE UKRAINE

2022-04-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-26 23:00:00 23:00:00 Ton nom de larmes dans notre monde en berne Mardi 26 avril

De 20h à 23h – prix libre Soirée culturelle : lectures, échanges, musique Collation ukrainienne, suivie d’un temps d’échanges avec le public. Avec la participation de Bruno Ricci (comédien) et Jérôme Bourdellon (musicien) Réservation conseillée :¿Tél : 06 15 41 98 84 Soirée organisée par la MJC Lillebonne, les associations Culture et Communication et Lecturique et le Centre Pouchkine dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville