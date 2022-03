Soirée Tsitsinatela Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Lion-sur-Mer

Soirée Tsitsinatela Lion-sur-Mer, 12 mars 2022, Lion-sur-Mer. Soirée Tsitsinatela Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

2022-03-12 – 2022-03-12 Sur la digue Salle Trianon

Lion-sur-Mer Calvados Venez participer à une soirée Tsitsinatela à Lion-sur-Mer !

Polyphonie Géorgienne, ensemble de chants polyphoniques de la Géorgie.

Ouvert à tous.

Vin chaud sur place à la Gui-Gui. Venez participer à une soirée Tsitsinatela à Lion-sur-Mer ! Polyphonie Géorgienne, ensemble de chants polyphoniques de la Géorgie. Ouvert à tous. Vin chaud sur place… accueil@lionsurmer.fr +33 2 31 36 12 00 Venez participer à une soirée Tsitsinatela à Lion-sur-Mer !

Polyphonie Géorgienne, ensemble de chants polyphoniques de la Géorgie.

Ouvert à tous.

Vin chaud sur place à la Gui-Gui. Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lion-sur-Mer Autres Lieu Lion-sur-Mer Adresse Sur la digue Salle Trianon Ville Lion-sur-Mer lieuville Sur la digue Salle Trianon Lion-sur-Mer Departement Calvados

Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lion-sur-mer/

Soirée Tsitsinatela Lion-sur-Mer 2022-03-12 was last modified: by Soirée Tsitsinatela Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 12 mars 2022 Calvados Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer Calvados