Richerenches Richerenches Richerenches, Vaucluse Soirée truffe blanche d’été Richerenches Richerenches Catégories d’évènement: Richerenches

Vaucluse

Soirée truffe blanche d’été Richerenches, 9 août 2021-9 août 2021, Richerenches. Soirée truffe blanche d’été 2021-08-09 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-09 Place de l’église Au coeur du village

Richerenches Vaucluse Richerenches EUR 75 75 Dîner gastronomique au cœur du village historique par les chefs de Richerenches. Organisé par le comité des fêtes. Ambiance musique live, apéritif, accords mets-vins par les vignerons locaux, eau et café compris. comitedesfetesricherenches@gmail.com +33 4 90 28 05 34 http://www.richerenches.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-14 par

Détails Catégories d’évènement: Richerenches, Vaucluse Étiquettes évènement : Autres Lieu Richerenches Adresse Place de l'église Au coeur du village Ville Richerenches lieuville 44.35973#4.91135