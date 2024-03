Soirée « TROPICAL SOUL » Théâtre Berthelot Montreuil, samedi 30 mars 2024.

Le samedi 30 mars 2024

de 20h00 à 23h30

.Public adultes. payant Tarif réduit : 12 EUR

Plein tarif : 15 EUR

Soirée en 3 temps chauds qui s’élance sur les rythmes maloya du groupe Cajú ondule avec le set afro-caribéen de DJ Cubongo et culmine avec le set électro-soul enfiévré du duo Souleance.

Cajú

Le groupe, qui s’est formé à Montreuil en 2021, tisse et entremêle les rythmes et les mélodies des musiques créoles, naviguant entre influences réunionnaises et brésiliennes, sans négliger quelques escales à la Havane et dans les Balkans. Entre compositions et arrangements de répertoires traditionnels, Cajú embarque l’auditeur dans un voyage à la rencontre des musiques du soleil, des volcans et de la nostalgie.

DJ Cubongo

Imprégné des échanges culturels et des itinéraires musicaux transatlantiques, le DJ et producteur Cubongo partage ses explorations musicales et sa passion pour le mélange des rythmes, des cultures et des identités.

Par sa musique, il souhaite transmettre au public l’idée de diversité

comme esthétique et comme valeur. Ses productions l’ont amené à se représenter sur la scène parisienne aux côtés des plus grands noms de la Sono Mondiale.

Souleance

Souleance est le résultat de l’association du talentueux producteur Fulgeance et de dj Soulist. Ils se rencontrent en 2006 et décident de travailler ensemble sous le nom de Souleance. Un projet sans complexe, proprement inspiré par la « Black Music » puisant son énergie dans des sons et des rythmiques diverses qu’elles soient Hip Hop, Soul, Tropicales, Afro, Disco ou Boogie.

Théâtre Berthelot 6 Rue Marcellin Berthelot 93100

Contact : https://rarestalents.com/festival-rares-talents-2024/ https://www.facebook.com/DesRaresTalents https://www.facebook.com/DesRaresTalents

