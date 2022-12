SOIRÉE TROLL BALL Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Lépanges-sur-Vologne Catégories d’évènement: Lépanges-sur-Vologne

Vosges

SOIRÉE TROLL BALL Lépanges-sur-Vologne, 20 janvier 2023, Lépanges-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Lépanges-sur-Vologne. SOIRÉE TROLL BALL Pauline LECOMTE rue du stade Lépanges-sur-Vologne Vosges rue du stade Pauline LECOMTE

2023-01-20 19:00:00 19:00:00 – 2023-01-20 21:45:00 21:45:00

rue du stade Pauline LECOMTE

Lépanges-sur-Vologne

Vosges Lépanges-sur-Vologne 5 EUR Le Repère des Jeunes de Deycimont Lépanges et ses alentours organise une soirée jeune reservé aux 12 ans et plus avec aux repas pizza suivi d’un tournoi de Troll Ball. +33 6 40 50 63 91 Pauline Lecomte

rue du stade Pauline LECOMTE Lépanges-sur-Vologne

dernière mise à jour : 2022-12-19 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES

Détails Catégories d’évènement: Lépanges-sur-Vologne, Vosges Autres Lieu Lépanges-sur-Vologne Adresse Lépanges-sur-Vologne Vosges OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES rue du stade Pauline LECOMTE Ville Lépanges-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Lépanges-sur-Vologne lieuville rue du stade Pauline LECOMTE Lépanges-sur-Vologne Departement Vosges

Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Lépanges-sur-Vologne Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lepanges-sur-vologne-ot-bruyeres-vallons-des-vosges-lepanges-sur-vologne/

SOIRÉE TROLL BALL Lépanges-sur-Vologne 2023-01-20 was last modified: by SOIRÉE TROLL BALL Lépanges-sur-Vologne Lépanges-sur-Vologne 20 janvier 2023 Lépanges-sur-Vologne Pauline LECOMTE rue du stade Lépanges-sur-Vologne Vosges OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Lépanges-sur-Vologne Vosges Vosges

Lépanges-sur-Vologne OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES Lépanges-sur-Vologne Vosges