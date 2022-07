Soirée tricolore Westhalten Westhalten Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Westhalten

Soirée tricolore Westhalten, 13 juillet 2022, Westhalten. Soirée tricolore

Place Saint-Aloyse Westhalten Haut-Rhin Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13 Westhalten

Haut-Rhin Westhalten Au programme : 21h : retraite aux flambeaux pour les enfants (départ devant la place Saint-Aloyse au 7 rue de la Fontaine). Ambiance musicale assurée à partir de 19h. Bar et petite restauration dont tartes flambées. Au programme : 21h : retraite aux flambeaux pour les enfants (départ devant la place Saint-Aloyse au 7 rue de la Fontaine). Ambiance musicale assurée à partir de 19h. Bar et petite restauration dont tartes flambées. +33 3 89 47 01 17 Au programme : 21h : retraite aux flambeaux pour les enfants (départ devant la place Saint-Aloyse au 7 rue de la Fontaine). Ambiance musicale assurée à partir de 19h. Bar et petite restauration dont tartes flambées. Westhalten

dernière mise à jour : 2022-07-02 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Westhalten Autres Lieu Westhalten Adresse Place Saint-Aloyse Westhalten Haut-Rhin Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach Ville Westhalten lieuville Westhalten Departement Haut-Rhin

Westhalten Westhalten Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/westhalten/

Soirée tricolore Westhalten 2022-07-13 was last modified: by Soirée tricolore Westhalten Westhalten 13 juillet 2022 Place Saint-Aloyse Westhalten Haut-Rhin Office de tourisme d'Eguisheim - Rouffach

Westhalten Haut-Rhin