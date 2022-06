Soirée tricolore Logelheim Logelheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Logelheim

Soirée tricolore Logelheim, 13 juillet 2022, Logelheim. Soirée tricolore

restaurant rendez-vous des copains Logelheim Haut-Rhin

2022-07-13 – 2022-07-13 Logelheim

Haut-Rhin Repas cochon de lait accompagné de Roïgebrageldi et salade verte (15€ sur réservation) Petite restauration sur place. +33 3 89 24 96 14 Repas cochon de lait accompagné de Roïgebrageldi et salade verte (15€ sur réservation) Petite restauration sur place. Logelheim

dernière mise à jour : 2022-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Logelheim Other Lieu Logelheim Adresse restaurant rendez-vous des copains Logelheim Haut-Rhin Ville Logelheim lieuville Logelheim Departement Haut-Rhin

Logelheim Logelheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/logelheim/

Soirée tricolore Logelheim 2022-07-13 was last modified: by Soirée tricolore Logelheim Logelheim 13 juillet 2022 restaurant rendez-vous des copains Logelheim Haut-Rhin

Logelheim Haut-Rhin