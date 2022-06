Soirée tricolore Kruth Kruth Catégories d’évènement: 68820

Kruth

Soirée tricolore Kruth, 13 juillet 2022, Kruth. Soirée tricolore Kruth

2022-07-13 – 2022-07-13

Kruth 68820 Le comité d’animation du village de Kruth vous réserve une soirée hautes en couleurs et animée par Dj Seb. 21h défilié aux lampions accompagné par la musique municipale.

Paëlla cuisinée sur place par un traiteur (sur réservation avant le 1er Juillet).

Petite restauration et bar sur place.

